О том, что в ванной находится тело ребенка, правоохранители узнали лишь спустя полмесяца. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пролежавшего две недели в ванной тело новорожденного отправили на экспертизу. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в полиции. Напомним, все произошло в станице Петровской Славянского района. Местная 38-летняя жительница, как считают правоохранители, задушила собственного малыша сразу после рождения.

- По всей видимости, испугавшись, женщина сразу не заявила о случившемся в полицию. О том, что в ванной находится тело ребенка, стало известно лишь спустя две недели после убийства, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Предварительно, причиной смерти новорожденного стала асфиксия.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, тело ребенка отправили на экспертизу. Ее заключения сейчас ждут правоохранители. В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится проверка.