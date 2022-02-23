Правоохранители продолжают выяснить мотивы преступления. Фото: Олег ЗОЛОТО

Названы предварительные причины смерти пролежавшего две недели в ванной новорожденного. Напомним, эта жуткая трагедия произошла в частном доме станицы Петровского Славянского района Краснодарского края. 38-летняя многодетная мать вызвала у себя преждевременные роды – женщина была ориентировочно на 7-8 месяце беременности. Без чьей-либо помощи она родила ребенка в собственной ванной.

Малыш появился на свет живым. Но спустя несколько минут на тело новорожденного женщина накинула полотенце и сильно прижала. После чего горе-мать оставила погибшего ребенка в ванной, захлопнула дверь. Лишь спустя полмесяца новорожденный был обнаружен, его тело отправили на гистологию.

- Ребенок задохнулся. Предварительная причина смерти – асфиксия. Но на данный момент еще не готовы результаты экспертизы, поэтому окончательные выводы еще не озвучиваем, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По данному факту идут разбирательства. В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится проверка.