Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 10:20

В Крымске полицейские помогли водителю, который съехал в кювет из-за плохого самочувствия

Это случилось на трассе Славянск-на-Кубани – Крымск
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-службы ГИБДД по региону

Фото: пресс-службы ГИБДД по региону

Сотрудники ДПС заметили, что под Крымском водитель съехал с дороги в поля. Инспекторы быстро направились на помощь. Оказалось, что мужчине стало плохо за рулем и он потерял управление.

- Водитель автомобиля Аudi съехал с дороги допустил съезд с дороги из-за плохого самочувствия. Полицейские отбуксировали автомобиль на проезжую часть, оказав помощь водителю, попавшему в сложную дорожную ситуацию, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Госавтоинспекция Кубани призывала водителей не выезжать на дорогу в утомленном состоянии.