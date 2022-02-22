В Крымске полицейские помогли водителю, который съехал в кювет из-за плохого самочувствия

Фото: пресс-службы ГИБДД по региону

Сотрудники ДПС заметили, что под Крымском водитель съехал с дороги в поля. Инспекторы быстро направились на помощь. Оказалось, что мужчине стало плохо за рулем и он потерял управление.

- Водитель автомобиля Аudi съехал с дороги допустил съезд с дороги из-за плохого самочувствия. Полицейские отбуксировали автомобиль на проезжую часть, оказав помощь водителю, попавшему в сложную дорожную ситуацию, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Госавтоинспекция Кубани призывала водителей не выезжать на дорогу в утомленном состоянии.