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Общество22 февраля 2022 10:44

В Майкопе раскрыли телефонное мошенничество на сумму 2,3 миллиона рублей

Интернет-обманов стало значительно больше
Валерия ГОДОВНИКОВА
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Женщина потеряла бдительность и перевела 2,3 миллиона рублей

Женщина потеряла бдительность и перевела 2,3 миллиона рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жертвой аферистов стала 64-летняя жительница Майкопа. С заявлением об этом она обратилась в дежурную часть полиции. В интернете женщина обнаружила сервис для заработка. Чтобы получить доход, ей нужно было вкладывать деньги в электронные торги.

Под различными предлогами мошенники убеждали гражданку вносить денежные средства. Ей обещали, что это принесет большую прибыль. Данное вымогательство длилось месяц.

- Окончательно потеряв бдительность, женщина перечислила более 2 млн рублей на указанные счета, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе МВД по РА. - Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.