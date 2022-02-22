ФСБ передала военному комиссариату Сочи 49 госнаград, изъятые из незаконного оборота

Военный комиссариат передаст все медали и ордена в Центральный архив Минобороны РФ. Фото: пресс-центр администрации Сочи

В список незаконного оборота были включены 49 знаков отличия: боевые ордена Отечественной войны I и II степеней, ордена Красной Звезды и Красного Знамени, 10 медалей «За отвагу», медали «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы».

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», на мероприятии присутствовали мэр города Алексей Копайгородский, первый заместитель начальника УФСБ по Краснодарскому краю - начальник службы в городе Сочи генерал-майор Виктор Шаменков, председатель Городского Собрания Виктор Филонов, ветераны Великой Отечественной войны, а также курсанты.

Правоохранительные органы совместно с ФСБ провели ряд оперативных действий. В итоге были установлены ветераны, которых награждали изъятыми орденами и медалями. Но ни один из ветеранов, к сожалению, не дожил до 2022 года.

В соответствии с действующим законодательством РФ госнаграды 22 февраля 2022 года передали представителям военному комиссариату Сочи.

- К счастью, в результате оперативной работы сотрудников ФСБ и их коллег из правоохранительных органов эти ордена и медали возвращаются народу и государству, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В свою очередь, военный комиссариат передаст все медали и ордена в Центральный архив Минобороны РФ.