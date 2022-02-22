Около 1,8 млн га засеют яровыми культурами на Кубани в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Около 1,8 миллиона гектаров засеют яровыми культурами на Кубани в 2022 году. Весь сев необходимо завершить до 15 мая, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании по организации весенне-полевых работ.

- Ситуация на полях благоприятная, снежная зима позволила почве напитаться влагой. Чтобы рассчитывать на хороший урожай, нужно мобилизовать все ресурсы, своевременно провести необходимые работы. Хозяйства края должны быть в полной мере обеспечены семенами и удобрениями, с/х техникой и топливом.Сев яровых необходимо завершить до 1 мая, риса и сои – до 15 мая, - отметил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что площадь посева аналогична прошлогоднему показателю. Тем временем в этом году в крае на 23 тысячи гектаров увеличат площадь сои, на 13 тысяч – зернового гороха, на 8 тысяч - сахарной свеклы. Сезонные полевые работы уже стартовали – проводится первая подкормка озимых культур азотными удобрениями, сев зернового гороха.

– К массовому севу планируют приступить в начале марта. Аграрии полностью обеспечены всеми ресурсами. Также закрыта потребность в семенах и горюче-смазочных материалах, - отметил вице-губернатор Андрей Коробка. - В работах задействуют более 33 тысяч единиц техники. При этом обновление парка продолжается – в прошлом году закупили 3,4 тысячи техники на сумму свыше 17,6 миллиарда рублей. План-минимум на этот год – 2,5 тысячи новых сельхозмашин.