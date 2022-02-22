Глава Адыгеи поздравил жителей с Международным днем родного языка

Международный день языка отметили в 22 раз

21 февраля признан праздником родного языка в Адыгее. В этом году его отметили уже в 22-й раз. Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул значимость этого события для всего мира.

Русский язык в Адыгее служит взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов многонациональной России. Адыгский язык глава РА назвал достоянием республики.

- В нем мудрость предков, заключенная в пословицах, поговорках, в знаменитом адыгском эпосе «Нарты», - подчеркивает Мурат Кумпилов. - Нужно сохранять и развивать родной адыгский язык.

Глава республики также выделил, что поддержка языков различных народов в России осуществляется на государственном уровне.

- Мы стремимся эффективно использовать существующие механизмы для популяризации родного языка, а также во взаимодействии с научным сообществом прорабатываем новые решения в масштабе республики, – написал глава Адыгеи в своем инстаграм.