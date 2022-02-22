Более 530 млн рублей на агрострахование направят на Кубани в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 530 миллионов рублей на агрострахование направят в Краснодарском крае в 2022 году. По сравнению с прошлым годом сумму увеличили в два раза, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на предпосевном совещании.

- Природа каждый год преподносит неприятные сюрпризы – град, засуху, подтопления. Мы должны быть готовы к любой ситуации. В прошлом году застраховали почти 150 тысяч гектаров посевов с господдержкой на сумму более 270 миллионов рублей. В этом году направим почти в два раза больше – 531 миллион рублей, - отметил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что с 2022 года аграрии могут страховаться с господдержкой от рисков при ЧС.

- Прием документов на получение меры господдержки уже открыт. Кто застраховал озимые культуры, но не подал документы на субсидии, могут это сделать, - подчеркнул вице-губернатор Андрей Коробка.

Начальник Краснодарского ЦГМС Вилен Оганов отметил, что служба подтверждает прогнозы по опасным погодным явлениям. Застрахованным аграриям необходимо иметь договоры с Гидрометцентром.