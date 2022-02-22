В Адыгее 22 февраля коронавирус подтвердился у 450 человек

За сутки выздоровело 398 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 22 февраля короновирус подтвердился у 450 человек. По последним данным, общее число заболевших составляет 40954. На лечении сегодня находятся 7577 пациентов.

- А выздоровевших в регионе уже 32507 человек - за сутки из больниц выписали уже 398 жителей, - сказали в минздраве Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», наибольшее число заболевших по муниципалитетам установлено в Майкопе - 18344. В нем ковид за сутки подтвердили у 263 человек.

- Почти в три раза меньше случаев заражения в Тахтамукайском районе - 5742 и в Майкопском - 5222, - уточняют «КП» - Кубань» в оперативном штабе. - Практически вровень по числу больных идут Красногвардейский район - 2433, Кошехабльский район - 2330 и Гиагинский район - 2240.

Отметим, что наименьшее количество подтвержденных случаев COVID- 19 отмечено Теучежском районе - 1749, Адыгейске - 1474 и Шовгеновском районе - 1420.