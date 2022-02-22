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Общество22 февраля 2022 12:25

19-летний парень развратил 15-летнюю девочку и снял это на видео в Сочи

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
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На парня завели уголовное дело Фото из архива КП

На парня завели уголовное дело Фото из архива КП

В Сочи фигурантом уголовного дела стал 19-летний парень. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в январе 2022 года подозреваемый находился у себя дома, в поселке Лазаревском, с 15-летней девочкой. Парень развратил несовершеннолетнюю и снял это на камеру. Правоохранители обнаружили кадры в мобильном телефоне фигуранта.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.