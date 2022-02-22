«Майкоп в шоке»: по нему прокатилась Настя Ивлеева с друзьями-блогерами

Эксклюзивная цифровая премьера шоу состоится 26 февраля на KION. Самые популярные российские блогеры разных возрастов, покатавшись по всему миру и многое повидав, теперь исследуют самые дальние уголки родной страны. И открывают там такое, о чем знают даже не все местные жители. Формат шоу подразумевает лайф-стайл, то есть камеры не выключаются практически никогда, фиксируя каждую минуту путешествия – от посадки в самолет до забавных случаев уже на месте. Неподдельные эмоции восторга и неприятные ситуации. Шоу «Блогеры и дороги» ничего не скрывает от зрителей, участники шоу делятся как новыми открытиями, историческими и бытовыми заметками, так и своими «путевыми» проблемами.

Майкоп, Урюпинск, Элиста, Кабардино-Балкария – территории исследований Насти Ивлеевой и ее друзей. Второй сезон шоу состоит из пяти эпизодов-локаций, которым герои «Блогеры и дороги» уделят особое внимание. Удивительной красоты пейзажи, потрясающие люди редких профессий, уникальные местные ремесла и особенности быта. Рецепты аутентичной кухни, хранившиеся веками, и используемые по сей день. Открываем главные богатства нашей страны. Весело и непринужденно. С блогерами и онлайн-кинотеатром KION, 26 февраля.

Участники сериала: Настя Ивлеева (@_agentgirl), Ида Галич (@galichida), Маша Миногарова (@minogarova), Даня Милохин (@danya_milokhin), Эльдар Джарахов (@dlgreez), Виталий Парапатронов (@parapatronov), Юлия Гаврилина (@julia.gavrilina), Роман Каграманов (@kagramana), Сергей Чертков (@cherocky), Дима Масленников (@dima_maslen), Карина Карамбэби (@karrrambaby) и музыкальный продюсер Slava Marlow (@slavamarlow).