В Сочи заведующий поликлиники вносил в единую систему ложные сведения о вакцинации

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хостинский районный суд возбудил уголовное дело в отношении заведующего отделением общей практики «Городской поликлиники № 3». Врач имел право вносить данные о вакцинации людей в Единую госинформационную систему здравоохранения.

В августе 2021 года на счет заведующего поступили денежные суммы - ему перечислили 8 и 4 тысячи рублей. После чего врач внес ложные сведения о введении им препарата Гам-КОВИД-Вак. При этом фактически данная процедура не проводилась. Человек, который якобы вакцинировался, хотел лишь получить сертификат о вакцинации COVID-19.

- В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся, - заявила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», суд признал подсудимого виновным. Теперь бывшему заведующему грозит 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также виновному выписали штраф в размере 60 тысяч рублей. На сегодняшний день приговор в законную силу еще не вступил.