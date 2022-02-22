В Сочи в 2022 году отдохнут порядка 250 тысяч детей

В 2022 году будут открыты порядка 100 лагерей. Фото: пресс-центр администрации Краснодарского края

В Сочи обсудили развитие детского отдыха и оздоровления. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия органов власти и корпорации, которые принимают ребят в летний сезон. На совещании присутствовали директора профильных учреждений и эксперты отрасли.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» -Кубань», на встрече также обсуждались вопрос цифровизации бизнес-процессов, работу в соцсетях и онлайн-продажи.

- Продвижение детского оздоровительного отдыха в Краснодарском крае занимает одно из ключевых мест в нашей маркетинговой стратегии, - подчеркнула врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Мария Золотухина.

В связи с этим будут задействованы все каналы продвижения: интернет-сайты, социсети, а также СМИ.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», в 2022 году будут открыты порядка 100 лагерей.