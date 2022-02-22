4,3 млрд рублей на поддержку растениеводов направят на Кубани в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

4,3 миллиарда рублей на поддержку растениеводов направят на Кубани в 2022 году. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев на предпосевном совещании.

– Всего на поддержку агропромышленного комплекса выделено более 9,6 миллиарда рублей. Отрасль растениеводства получит 4,3 млрд рублей. Если будет возможность, мы увеличим еще. Но вопрос в качестве предоставления субсидий. Важно, чтобы средства распределяли прозрачно, чтобы ни у кого из аграриев не возникало вопросов, - отметил Вениамин Кондратьев.

В частности, почти миллиард рублей направят на закладку садов, почти 730 миллионов рублей - на виноградники, более 727 миллионов – на зерновые культуры.

- Финансирование укрепления мелиоративного комплекса увеличили более, чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом – сумма составит 447,5 миллионов рублей, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

На производство овощных культур из краевого бюджета выделено 339 миллионов рублей, на агрострахование – 531,4 миллиона, на льготное кредитование – 512 миллионов. В том числе деньги направят на семеноводство, противоградовые мероприятия, агрохимическое обследование земель, инвестиционные кредиты в агропромышленном комплексе.