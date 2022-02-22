В Адыгее накрыли канал поставки героина

Двое хотели наладить поставку нелегальных веществ в Адыгее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Краснодарского края хотели наладить поставку героина в Адыгею. Как удалось выяснить «КП» - Кубань», информация об этом поступила в отдел по контролю за оборотом наркотиков МВД по РА. При проверке эти сведения подтвердились.

Для задержания подозреваемых разработали и провели специальную операцию. 38-летний, ранее судимый, мужчина пытался выбросить часть свертков. Но ему это не удалось.

Всего силовики нашли у подозреваемых более десятка пакетиков с неизвестным порошком. В лаборатории выяснилось - это наркотическое средство.

- В них находилось более 5 граммов героина, - сообщили эксперты-криминалисты МВД по Адыгее. - Аналогичное вещество обнаружили в двух осуществленных ими закладках.

Задержанные планировали реализовывать продажу в интернете, однако этим планам помешали сотрудники полиции. На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и находится в изоляторе. Судьба его 30-летней соучастницы, пока неизвестна.

- Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - отмечает пресс-служба МВД. - Оперативники продолжают выяснять все детали преступления.