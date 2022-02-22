Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 13:34

Животноводческая ферма модернизировала производство в Брюховецком районе Кубани

Обновление позволит увеличить показатели производства молока
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Животноводческая ферма модернизировала производство в Брюховецком районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Животноводческая ферма модернизировала производство в Брюховецком районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Животноводческая ферма завершили модернизацию в Брюховецком районе Кубани. Обновление позволит увеличить производство молока, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Предприятие содержит и разводит крупный рогатый скот. Так, в ходе реконструкции одного из корпусов оборудованы новая доильная установка, охладитель молока, пастеризатор, автоматизированный аппарат для кормления телят. Модернизация позволит снизить затраты и увеличить показатели производства молока.

- С каждым годом агропромышленный комплекс края становится все более высокотехнологичным. Отрасль животноводства – не исключение. Многомиллиардные инвестиции, мощная государственная поддержка позволяют предприятиям внедрять передовые научные разработки и автоматизировать процессы, - отметил вице-губернатора Андрей Коробка.

Всего в крае в отрасли животноводства реализуется более 20 инвестпроектов на сумму 10,8 миллиарда рублей.