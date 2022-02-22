Животноводческая ферма модернизировала производство в Брюховецком районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Животноводческая ферма завершили модернизацию в Брюховецком районе Кубани. Обновление позволит увеличить производство молока, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Предприятие содержит и разводит крупный рогатый скот. Так, в ходе реконструкции одного из корпусов оборудованы новая доильная установка, охладитель молока, пастеризатор, автоматизированный аппарат для кормления телят. Модернизация позволит снизить затраты и увеличить показатели производства молока.

- С каждым годом агропромышленный комплекс края становится все более высокотехнологичным. Отрасль животноводства – не исключение. Многомиллиардные инвестиции, мощная государственная поддержка позволяют предприятиям внедрять передовые научные разработки и автоматизировать процессы, - отметил вице-губернатора Андрей Коробка.

Всего в крае в отрасли животноводства реализуется более 20 инвестпроектов на сумму 10,8 миллиарда рублей.