В Адыгее для переболевших коронавирусом проведут углубленную диспансеризацию

По результатам исследований врач назначит необходимое лечение и направит на реабилитацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Перенесшие COVID-19 жители смогут пройти в Адыгее глубокий комплекс исследований. Это поможет сразу заметить изменения в организме, обнаружить осложнения.

- Отследить работу со стороны легких, поствоспалительных и фиброзных изменений, снижение жизненной емкости легких, сердечно-сосудистой системы – хронической сердечной недостаточности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Адыгеи. - А также выявить риски развития тромбов, признаков анемии и воспалительной реакции, нарушения функции печени и почек.

В рамках углубленной диспансеризации можно будет пройти сразу шесть исследований. Сюда входят измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой и общий и биохимический анализы крови. Помимо этого, человеку определят концентрацию D-димера в крови (выявление признаков тромбообразования), проведут спирометрию и рентген грудной клетки.

При медицинских показаниях доступны эхокардиография, компьютерная томография, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти исследование можно в поликлинике по месту жительства, спустя 60 дней после заболевания ковидом. По результатам исследований врач назначит необходимое лечение и направит на реабилитацию.