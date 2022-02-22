В 2022 году новыми музыкальными инструментами обеспечат 25 учреждений Фото: пресс-служба краевой администрации

Новые инструменты в детскую музыкальную школу закупят в Ленинградском районе Кубани. Их получит учреждение в станице Ленинградской, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, для музыкальной школы приобретут пианино, фортепиано, гитары, скрипки, народные и духовые инструменты, звуковое и световое оборудование.

В детской музыкальной школе станицы Ленинградской учатся более 500 человек. Из учреждения выпустили свыше 3000 юных музыкантов, более 350 из которых продолжили учебу в учреждениях культуры и искусства Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы и других городов страны.

Напомним, 28 детских школ и колледжей искусств Кубани получили около 500 новых музыкальных инструментов по нацпроекту «Культура». В этом году будут обеспечены 25 учреждений.