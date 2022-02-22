Жителям ДНР и ЛНР оказывают юридическую помощь в пунктах размещения Фото: пресс-служба администрации края

Мобильная бригада ГосЮрБюро Кубани работает в пунктах временного размещения в Ростовской области. Бесплатную юридическую помощь беженцам из ДНР и ЛНР оказывают с 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Консультации проводят в пунктах, где они временно размещены беженцы. Специалисты также помогают гражданам ДНР и ЛНР связаться с разными службами.

- Жителям ДНР и ЛНР необходимо сопровождение и юрпомощь. Возникает много вопросов с документами, оформлением гражданства Российской Федерации, с предоставлением временного убежища, также интересуют вопросы трудоустройства и получения материальной помощи - 10 тысяч рублей - и другие вопросы, связанные с соцобеспечением, медпомощью, - отметила начальник отдела правового анализа, юридической экспертизы и бесплатной юридической помощи правового департамента администрации края Эльвира Марункевич.

Подчеркивается, что за помощью к мобильной бригаде обратились уже порядка 200 человек. Специалисты продолжат работу в течение недели.