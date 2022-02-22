В Адыгее на ремонт дорог выделено более 118 миллионов рублей

Работы проведут на 10,5 км дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тахтамукайском районе Адыгеи проведут ремонт дорог. Завершат его до 1 августа 2022 года. Новое дорожное покрытие составит 73 тысячи квадратов. Появится оно на четырех участках дорог регионального значения. На финансирование ремонта выделено более 118 миллионов рублей.

Работы проведут на подъездной автодороге к поселку Яблоновскому по направлению Яблоновский - Старобжегой (0,45 километра) и от автомобильной дороги Краснодар - Новороссийск (2,6 километра). Помимо этого затронут участок Тахтамукай - Отрадный (3,7 километра). А также обновят проезжую часть от Энема до Адыгейска протяженностью 3,8 километра.

- Последовательно определяя самые изношенные участки для ремонта, регион достигает показателя национального проекта, - заявили «Комсомольской правде» - Кубань» в минстрое Адыгеи.