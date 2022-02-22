Самбисты из Краснодарского края завоевали три медали на первенстве России

Кубанские самбисты завоевали три медали на первенстве России

В Казани завершилось Первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет. Самбисты из Краснодарского края завоевали две золотые и одну бронзовую медали. Первое место в весовой категории до 53 кг у Артуша Хачатряна, в категории до 88 кг победил Аслан Абазов. В турнире среди девушек в весе 47 кг бронзу взяла Регина Миллер. Кубанских спортсменов поздравил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

- Впервые в истории кубанского самбо отобрали юниорскую сборную России по этому виду спорта. В нее вошли Артуш Хачатрян и Аслан Абазов. Кубань- один из лидеров по развитию самбо в стране, - рассказал заместитель главы региона Александр Власов.

В кубанских спортивных школах действуют более 60 отделений самбо, в которых занимаются почти 300 тысяч школьников. За последние три года спортсмены завоевали более 250 медалей на соревнованиях российского и международного уровней.