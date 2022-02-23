Полицейский из Новороссийска незаконно забрал машину у хозяина

В Санкт-Петербурге у мужчины украли автомобиль и 550000 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделении полиции Анапы обратился 39-летний мужчина, который заявил на сотрудника МВД. С его слов, в Санкт-Петербурге 33-летний майор полиции из Новороссийска, неправомерно забрал у него иномарку. Речь шла о Land Rover 2010 года выпуска.

Все началось с того, что в 2017 году приятель владельца машины, имея на руках лишь доверенность на управление, провернул крупную сделку. Мужчина умудрился продать авто жителю Новороссийска – выручил за это он 550 тысяч рублей. Хотя, конечно, никому продавать авто он не имел право.

Реальный владелец свою машину позже забрал. А мужчина, отдавший свои деньги, пошел в суд. Там было вынесено решение в его пользу - право собственности на злосчастный Land Rover все же закрепили за ним. Но документ из суда ему не помог - иномарку отдавать никто не спешил. Тогда обманутый житель Новороссийска обратился в полицию.

- Его обращение передали на рассмотрение 33-летнему майору полиции. Он выехал в Санкт-Петербург, где в рамках рассмотрения заявления, а также на основании решения Октябрьского районного суда забрал у реального владельца Land Rover, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Автомобиль он передал под сохранную расписку заявителю, хотя не имел на то полномочий.

В итоге в отношении сотрудника МВД организовали проверку. Обстоятельства выясняются.