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Общество22 февраля 2022 16:37

«Единая Россия» отправила из Краснодарского края гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Сбор был организован на базе районных отделений партии и общественных приемных
Евгения ХАЛИКОВА
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Волонтерский центр «Единой России» на Кубани окажет помощь жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Фото: er.ru

Волонтерский центр «Единой России» на Кубани окажет помощь жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Фото: er.ru

Активисты «Единой России» собрали и отправили десятки тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Сбор вещей и предметов первой необходимости велся на базе общественных приемных и местных отделений партии. Продукты, консервы, детские вещи и питание для малышей, а также бытовая техника – во всех городах Кубани активно откликнулись на призыв о помощи эвакуированным и постарались учесть все, в чем будут нуждаться обездоленные люди.

- Вот уже несколько дней наши волонтеры помогают в пунктах сбора гуманитарной помощи беженцам ДЛНР, ведь мы братские народы с единым прошлым и единым будущим, - рассказали в муниципальном штабе Павловского района, где также идет сбор вещей для донбассовцев.

Первую поставку гуманитарной помощи отправили и единороссы Темрюкского района. Не остались в стороне и жители Кущевского района. В Ростовскую область доставят продукты питания длительного хранения, гигиенические средства и вещи для детей и взрослых.