В Краснодаре полицейские избили мужчину при вымогательстве взятки

В Краснодаре сотрудники полиции обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре двое сотрудников полиции угрожали мужчине фальсификацией доказательств, чтобы повесить на него статью о наркотиках. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

- В отделение полиции Краснодара пришел мужчина с заявлением. Он сообщил о том, что двое сотрудников МВД избили его и получили взятку - 30 тысяч рублей, - уточняет «Комсомольской правде»-Кубань» источник из правоохранительных органов.

По предварительной информации, таким образом сотрудники в погонах хотели повесить на человека статью о наркотиках.

- Они вымогали деньги и угрожали, что фальсифицируют материалы, - рассказывал заявитель.

Теперь правоохранителей подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Все сказанное пострадавшим сейчас проверяется. В случае если все изложенные мужчиной сведения подтвердятся при расследовании, 27-летним сержантам может грозить тюремное заключение сроком до 4 лет.

На данный момент материалы проверки передали в Следственный комитет России по Краснодарскому краю. Выяснение обстоятельств продолжается.