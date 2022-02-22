В Краснодаре в предпраздничный день зафиксированы пробки в 9 баллов

В предпраздничный день пробки в 9 баллов зафиксированы в Краснодаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре к вечеру 22 февраля уровень пробок достиг 9 баллов. В предпраздничный день дороги кубанской столицы оказались загружены серьезнее обычного. Проезд сразу на нескольких улицах сильно затруднен.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», основные заторы образовались в центре, где с трудом пробираются автомобили.

- Стоят улицы Красная, Рашпилевская, Коммунаров, Новокузнечная, - сообщается в сервисе «Яндекс.Пробки».

Кроме того, проблематично будет выехать и въехать в город. Многокилометровые дорожные заторы зафиксированы на Тургеневском и Яблоновском мостах. Ни проехать также на Ростовском шоссе - движения здесь практически нет. Помимо этого придется постоять на улицах Дзержинского, Селезнева, Ялтинской, Новороссийской. Полчаса потеряют водители на улицах Зиповской, Мачуги, Старокубанской и 40-летия Победы.