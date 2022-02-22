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Общество22 февраля 2022 17:50

Детские спортшколы Краснодарского края получили новые автобусы

Машины школам передали благотворители
Евгения ХАЛИКОВА
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Детские спортивные школы Кубани получили новые автобусы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детские спортивные школы Кубани получили новые автобусы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Автопарки детско-юношеских спортивных школ Краснодарского края пополнились новыми автобусами. Шесть машин были переданы школам Кореновского, Кавказского, Динского и Крымского районов.

– Современные и удобные автобусы будут отправлены в спортивные школы. Ребята будут с комфортом ездить на соревнования, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева.

Автобусы были приобретены кубанскими бизнесменами в рамках благотворительной кампании. Также в Динском районе с помощью меценатов была проведена реконструкция школы, оснащены медицинские и лингафонные кабинеты.