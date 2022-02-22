Инвесторы заинтересованы в строительстве спортивных объектов в Краснодаре

У инвесторов есть интерес к строительству спортивных объектов в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре активно развивается спортивная инфраструктура. В городе реализуются несколько крупных инвестиционных проектов и интерес инвесторов к краевому центру только растет, сообщили в администрации города.

- В Краснодаре много детей и молодежи. Спрос на услуги для них рождает предложение. Тенденция последнего времени — проекты в образовательной и спортивной сферах. Например, сейчас у инвесторов есть интерес к строительству спортивных объектов, - сказал Андрей Алексеенко.

В поселке Колосистом завершается строительство детско-юношеского баскетбольного тренировочного центра. Здесь будут проходить подготовку игроки российской сборной по баскетболу. Обустраиваются спортивные площадки в районе парка «Краснодар». В декабре 2021 года стартовало проектирование ФОКа в учхозе «Кубань». Проект будет готов в текущем году, а в 2023 году начнется строительство.