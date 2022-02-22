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Общество22 февраля 2022 19:02

В Майкопе выступит авиационная пилотажная группа «Стрижи»

Истребители МиГ-29 продемонстрируют комплекс фигур высшего пилотажа
Евгения ХАЛИКОВА
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В небе над Майкоп пройдет авиашоу. Фото: strizhy.ru

В небе над Майкоп пройдет авиашоу. Фото: strizhy.ru

В Майкопе 23 февраля выступит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Увидеть авиашоу можно будет на аэродроме Ханская. Вход для посетителей свободный, но лучше прихватить с собой паспорт, сообщают в пресс-службе авиационной группы. Начало шоу в 12:00.

- Выступление пройдет в рамках акции "Служба по контракту в ВС РФ - твой выбор". В программе групповой высший пилотаж составом четырёх МиГ-29, - рассказали организаторы мероприятия.

Многоцелевые высокоманевренные истребители МиГ-29 продемонстрируют в небе над Майкопом комплекс фигур высшего пилотажа - петлю Нестерова, косую петлю, бочку и другие.