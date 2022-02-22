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Общество22 февраля 2022 19:03

В Краснодарском крае кот просидел на дереве 3 дня

На помощь животному пришли спасатели
Мария ЧАЛАЯ
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В станице Раевской Краснодарского края домашний питомец просидел на вершине дерева 3 дня. На помощь пушистому пострадавшему пришли сотрудники МЧС.

- К нам в отделение позвонила девушка и сообщила, что ее кот вот уже 3 день не может самостоятельно слезть с дерева. Доставать его пришлось, забравшись с помощью альпинистского снаряжения, - сообщает на своей странице в Instagram один из спасателей.

Удивительно, но пострадавший не испугался спасательной операции, и сам шел в руки к сотрудникам МЧС.

Питомец не боялся и сам пошел в руки спасателя.

Питомец не боялся и сам пошел в руки спасателя.

Напоследок питомец отблагодарил своих освободителей продолжительным мурчанием.