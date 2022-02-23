Погода в Краснодаре 23 февраля 2022: потеплеет до +18 градусов

Погода в Краснодаре 23 февраля 2022.

По прогнозам синоптиков, в Краснодаре будет по-весеннему тепло. Выйдет солнце. Днем в среду, 23 февраля 2022 года, столбики термометров покажут +16…+18 градусов. Выходя на прогулку, зонт можно оставить дома, осадков не ожидается.

- Ветер 23 февраля юго-восточный и южный с переходом на западный и северо-западный 4-9 м/с, порывы 12-14 м/с, - рассказали «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Утром возможен туман.

Весь день в Краснодаре прогнозируется переменная облачность. 23 февраля станет одним из самых теплых дней за последнее время.