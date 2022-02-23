Мэр Сочи поздравил с Днем защитников Отечества военнослужащих

Глава города Алексей Копайгородский поздравил с Днем защитника Отечества командиров и военнослужащих Сочинского гарнизона. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава сочинской администрации Алексей Копайгородский поздравил с Днем защитника Отечества командиров и военнослужащих. Встреча, на которой присутствовали ветераны ВС РФ, представители силовых структур и юнармейцы, прошла на территории Сочинского гарнизона в селе Веселом.

- Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Вы делом подтверждают патриотизм, верность, достоинство и благородство. Наши уважаемые ветераны достойны отдельных слов благодарности за то, что подарили мир и свободу стране! – поздравил присутствующих мэр Сочи Алексей Копайгородский. По плацу гарнизона торжественным маршем прошли парадные расчеты сводных подразделений 39-го отдельного путевого железнодорожного батальона, 1721-го зенитно-ракетного полка и отдельного радиотехнического батальона особого назначения. После состоялись выступления групп антитеррора.