В Краснодарском крае стартовала весенняя посевная кампания. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае началась посевная кампания. В этом году она стартовала в срок. Несмотря на обильные снегопады в начале года, аграриям удалось провести все подготовительные работы вовремя. Засеять яровыми культурами предстоит почти 2 млн гектаров, сообщил губернатор региона в своем Телеграм-аккаунте.

- В этом году площадь яровых культур составляет около 1,8 млн гектаров. В планах завершить сев до 1 мая, риса и сои — до 15 мая, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

По закону Краснодарского края аграрии должны засеивать не менее 10% площадей многолетними травами для севооборота. Это нужно для сохранения плодородия почвы. Большое внимание также уделяется сотрудничеству аграриев и ученых. При распределении мер господдержки приоритет отдадут именно тем хозяйствам, которые сотрудничают с кубанскими научными институтами.