Глава Краснодара и председатель городской Думы поздравили жителей города с 23 февраля

Андрей Алексеенко и Вера Галушко поздравили краснодарских мужчин с Днем защитника Отечества. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара Андрей Алексеенко и председатель городской думы Вера Галушко поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Они они пожелали краснодарцам успехов, счастья и мирного неба над головой, сообщает пресс-служба городской администрации. Андрей Алексеенко отметил, что на тех, кто вносит вклад в развитие Краснодара и региона в целом, необходимо равняться подрастающему поколению.

- Мы поздравляем людей военных, кто служил и служит в Вооруженных силах страны, наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и конфликтов, кто с честью выполнил или выполняет свой воинский долг, - сообщил Алексеенко в своей поздравительной речи.

Председатель городской Думы Вера Галушко подчеркнула, что 23 февраля - общенародный праздник, который в почете во все времена.

- Любой россиянин, находится он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего - защитник своей Родины, - сказала Вера Галушко.