Подводная лодка «Ростов-на-Дону» вернулась в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота прибыла в Новороссийск. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ

В Новороссийск в пункт постоянного дислоцирования вернулась подводная лодка «Ростов-на-Дону». Экипаж подлодки находился вдалеке от дома четыре месяца. В Средиземном море моряки выполняли задачи в составе постоянной объединенной группировки Военно-морского флота России, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

На причале Новороссийской военно-морской базы ЧФ экипаж встречали члены их семей. Личный состав представили к государственным и ведомственным наградам, а также объявили благодарности.

Теперь судно отправлено на планово-технический осмотр. После обслуживания и пополнения запасов экипаж подводной лодки продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.