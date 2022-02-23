В Краснодарском крае с начала 2022 года родились 7620 детей

В Краснодарском крае с начала года родились более 7 тысяч малышей. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края

В Краснодарском крае с начала 2022 года родилось 7620 детей. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на свет появилось 72 двойни и одна тройня.

- В удивительную зеркальную дату 22.02.2022 в родильных домах Краснодара увидели свет 28 малышей, еще 16 детей родились в перинатальном центре в Сочи, - привел цифры министр здравоохранения Евгений Филиппов в своих соцсетях.

В текущем году за счет средств ОМС в регионе проведут более двух тысяч процедур ЭКО. Эта медицинская услуга стала доступней жителям региона благодаря нацпроекту "Демография".