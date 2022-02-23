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Общество23 февраля 2022 9:24

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем защитника Отечества

Губернатор региона принял участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню
Евгения ХАЛИКОВА
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Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защитника Отечества. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защитника Отечества. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре 23 февраля прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В возложении цветов к Вечному огню в краевом центре приняли участие губернатор региона и представители силовых структур региона.

– В этот день мы чтим память павших в боях за независимость и свободу нашей страны. Мы отдаем дань уважения всем, кто стоит на страже мира и покоя. Особые слова благодарности ветеранам. Мы никогда не забудем ваших подвигов. Желаем вам долголетия и бодрости духа! – написал глава краевой администрации Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.

В День защитника Отечества в регионе запланировано провести более тысячи праздничных мероприятий, которые пройдут с учетом всех антиковидных требований.