Новый парк создадут в Кореновске

Парк приведут в порядок в два этапа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Современную зону для отдыха по улице Запорожской вблизи школы в Кореновске будут благоустраивать в два этапа. Здесь появятся новая тротуарная плитка, фонари, малые архитектурные формы и две детские площадки. Также планируют сделать ливневку и высадить деревья. Вокруг водоема появится ограждение.

– На этом месте создадут парк 75-летия Победы. В этом году выполнят первый этап работ, в 2024 году – второй. Всего на эти цели выделят более 54 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов, – рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

В 2022 году в Краснодарском крае приведут в порядок 219 парков и скверов. Эти места благоустроят с учетом мнения местных жителей. С 15 апреля по 31 мая этого года проходит голосование по выбору территорий для благоустройства в 2023 году, сообщили в пресс-службе краевой администрации.