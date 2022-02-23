В Краснодарском крае коронавирусом заболели 3317 человек, из них – 239 детей

В Краснодарском крае зафиксировано 3317 новых случаев коронавируса. Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае за последние сутки заболели 3317 человек, из них - 293 ребенка. Среди инфицированных 2219 женщин и 1098 мужчин. Самому младшему пациенту 2 месяца, самому возрастному - 98 лет.

Лидером по количеству зараженных коронавирусом стал Краснодар. В региональном центре положительный тест получили 805 человек. На втором месте - Новороссийск, где заболели 265. Третью строчку занимает Сочи с 150 новыми пациентами.

В Динском районе инфицированы 148 жителей, следом Усть-Лабинский район с 127 пациентами, потом Тихорецкий (122 жителя) и Тимашевский (114 пациентов).

В Ейском районе положительный тест на ковид получили 106 человек, чуть меньше в Геленджике - 90 пациентов, в Анапе - 88, в Кореновском районе - 86, в Славянском - 85.

В Староминском районе зафиксировано 74 новых случая инфекции, в Крымском - 70.

По 58 - в Брюховецком, Гулькевичском и Красноармейском районах, в Горячем Ключе - 56.

В Туапсинском районе вывялено 49 случаев коронавируса, в Выселковском районе на один меньше. В Абинском районе заболели 47 человек, в Белореченском - 43.

33 новых пациента в Лабинском районе, 31 - в Темрюкском районе, 28 - в Приморско-Ахтарском, 27 - в Армавире. В Кавказском районе известно о 26 новых случаях коронавируса, в Крыловском и Павловском - по 25.

В Отрадненском районе 24 человека получили положительный тест на коронавирус, в Ленинградском - 22, в Тбилисском - 19, в Белоглинском, Курганинском и Калининском районах - по 17.

Низкие показатели в Мостовском районе. Здесь заболели 15 человек. Еще меньше в Новокубанском районе. Здесь зафиксировано 13 новых случаев инфекции. В Кущевском - 12, а в Каневском - 11 человек подхватили вирус.. В Щербиновском районе 6 новых пациентов, в Успенском - 2, в Апшеронском и Новопокровском - по одному.

- За последние сутки выписаны с выздоровлением 6007 человек. Умерли 15 пациентов, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время в тяжелом состоянии находится 119 человек: 114 жителей на ИВЛ, на ЭКМО – 5.