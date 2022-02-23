На ремонт тротуаров в Новороссийске потратят около 20 млн рублей, которые предназначались для светового украшения улиц

В Новороссийске отремонтируют дороги рядом с детскими садами и школами. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске в 2022 году отремонтируют 12 пешеходных зон. На эти работы в рамках муниципальной программы «Тротуары» из бюджета будет выделено 19 млн 431 тыс.рублей. Как сообщили в мэрии города, эти деньги предназначались на покупку световых украшений для городских улиц, однако, глава Новороссийска решил их использовать на другие нужды. Особое внимание уделят тротуарам рядом с социальными объектами.

- Считаю, что в городе есть более острые проблемы. Поэтому принял решение переориентировать выделение бюджетных средств. Деньги будут направление на ремонт пешеходных зон рядом с социальными объектами, - рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

До 1 июля текущего года завершится ремонт на улицах Мысхакское шоссе, Яковлева, Менжинского, Конституции и Сухумское шоссе в Новороссийске. Также запланированы дорожные работы в селах Цемдолина, Глебовское, Абрау-Дюрсо, в поселке Верхнебаканский, в станицах Раевской и Натухаевской и в хуторе Ленинский путь.