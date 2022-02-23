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Общество23 февраля 2022 10:56

Наказан водитель пассажирского автобуса, нарушивший правила дорожного движения в Сочи

Нарушителя удалось найти благодаря соцсетям
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи водитель рейсового автобуса наказан за нарушение ПДД

В Сочи водитель рейсового автобуса наказан за нарушение ПДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Сочи стал свидетелем того, как водитель рейсового автобуса грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина не остановился на запрещающий сигнал светофора и проехал перекресток, рискуя жизнями пассажиров. Факт нарушения был зафиксирован автомобильным видеорегистратором. Очевидцы выложили ролик в соцсети с призывом к ГИБДД обратить внимание и найти водителя автобуса.

- В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции г. Сочи был выявлен водитель рейсового автобуса. Должностному лицу, ответственному за обеспечение БДД у юридического лица, была показана видеозапись фиксации нарушения ПДД и проведена беседа по активизации профилактической работы, направленной на строгое соблюдение ПДД его водительским составом и проявление уважения к другим участникам дорожного движения, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по г. Сочи.

Личность водителя была установлена. Выяснилось также, что его автобус не был оснащен специальным тахографом. Это контрольное устройство, отслеживающие скорость транспортного средства, а также количество часов, которое проводит за рулем водитель. В отношении мужчины было составлено два административных протокола.