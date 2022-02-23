В больницах Темрюкского района установлены новые передвижные рентген-аппараты

В Темрюкской больнице установили новое оборудование по нацпроекту «Здравоохранение». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В реанимационное отделение районной больницы и поликлинику Темрюкского района переданы два новых передвижных рентген-аппарата. Сложная и дорогостоящая медицинская техника была закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программа «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Оборудование не требует отдельного помещения. Его преимущество перед стандартными аппаратами в том, что теперь можно сделать рентгенографию даже лежачим пациентам, - рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В течение ближайших трех лет на модернизацию первичного звена здравоохранения региона будет направлено более 20 млрд рублей из бюджетов разных уровней. Также на Кубани построят 36 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 взрослых и 8 детских поликлиник. Капитальный ремонт запланирован в 36 медицинских учреждениях региона.