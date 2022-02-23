Проекты двух школ, которые планируют возвести в Краснодаре, прошли госэкспертизу

Проекты строительства двух школ в Краснодаре получили положительное заключение госэкспертизы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Положительную оценку государственной экспертизы получили проекты двух школ, которые планируют построить в Краснодаре. Как сообщили в администрации Краснодарского края, речь идет об общеобразовательных учреждениях на улице Генерала Брусилова и в поселке Колосистом.

- Благодаря этому в краевом центре появится две школы общей численностью 2650 мест. Всего же за декабрь 2021 года и январь 2022-го было получено 16 положительных заключений экспертизы проектной документации на создание различных социальных объектов в регионе, - сообщили в пресс-службе кубанской администрации.

Появятся новые детские сады в Тихорецке и Краснодаре, школы в станице Староминской, центры единоборств в Белореченске и станицах Ленинградской и Северской, физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте, спортивной акробатики и игровых видов спорта в Краснодаре.

Строительство соцобъектов находится на личном контроле главы Краснодарского края. Работы идут в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Демография».