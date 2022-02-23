При пожаре в Кропоткине едва не погиб человек

Огонь вспыхнул рано утром 23 февраля. Фото: скриншот видео 101kropotkin

Пожар в жилом доме едва не унес жизнь одного человека. Сообщение о возгорании поступило около 3 часов утра. На место выехали 9 спасателей. Пожар разгорелся с такой силой, что полностью уничтожил постройку.

- Пожар был потушен в кратчайшие сроки, угроза распространения на рядом стоящие строения была устранена, - сообщили в пожарной охране Кавказского района.

Как сообщили спасатели, в пожаре пострадал человек. Его нашли после того, как справились с огнем.