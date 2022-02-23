Краснодарский ресторан попал в топ-10 лучших страны

Андрей Матюха. Фото: andreymatuha.am

Объявлены победители национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia 2022. Это ежегодный рейтинг лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Урала, Татарстана и Сибири. Путем тайного голосования коллегия экспертов выбрала профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнесов.

В первую десятку попало заведение «Угли-Угли», расположенное в Краснодаре, у него девятое место в рейтинге. Его создатель Андрей Матюха регулярно становится победителем разнообразных профессиональных конкурсов. Его же ресторан "The Печь" вошел в лонг-лист премии и занял 11-е место.

А лучшим в стране был признан московский Twins Garden, который принадлежит братьям Березуцким. Кстати, Иван и Сергей Березуцкие родом из Армавира. Церемония награждения победителей прошла в Москве 22 февраля.

Независимая ресторанная премия WTE была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов.