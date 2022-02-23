Проезд по трассе М-4 «Дон» из Москвы до Краснодара подорожает почти на 7%

Плата на проезд по трассе возрастет. Фото: avtodor-tr.ru

За проезд по трассе М-4 «Дон» из Москвы до Краснодара водителям придется платить больше. Стоимость вырастет на 6-6,5% в феврале, пишет «Коммерсант Кубань».

- Путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта обойдется дороже на 145-160 рублей, - сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Автовладельцам можно сэкономить на передвижении по платным участкам дороги, если принять участие в действующих программах лояльности. В госструктуре отмечают, что полученные средства пойдут на ремонт и содержание трассы. К тому же часть денег будет направлена на возмещение расходов инвесторов.