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Общество23 февраля 2022 14:50

Проезд по трассе М-4 «Дон» из Москвы до Краснодара подорожает почти на 7%

Стоимость увеличится уже в феврале
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Плата на проезд по трассе возрастет. Фото: avtodor-tr.ru

Плата на проезд по трассе возрастет. Фото: avtodor-tr.ru

За проезд по трассе М-4 «Дон» из Москвы до Краснодара водителям придется платить больше. Стоимость вырастет на 6-6,5% в феврале, пишет «Коммерсант Кубань».

- Путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта обойдется дороже на 145-160 рублей, - сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Автовладельцам можно сэкономить на передвижении по платным участкам дороги, если принять участие в действующих программах лояльности. В госструктуре отмечают, что полученные средства пойдут на ремонт и содержание трассы. К тому же часть денег будет направлена на возмещение расходов инвесторов.