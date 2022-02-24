Узнали, где будут отключения света в Сочи 24 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена в трех микрорайонах курорта. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе 24 февраля попадут под отключения жители села Ермоловка обитающие на улицах Ермоловская, Новомонастырская, Лавровая. Запланированы работы в селе Красная Воля, под ограничения попадут улицы Спутник, Грушевая, Сормовская, Рассветная, Клубная, Светогорская, Мостовая, Кузнечная, Родная, Глициний, Ленинаканская, Костромская, Щербиновская, Краснопролетарская, Псебайская, Тульская, Николаевская, а также переулки Спутник и Ленинаканский.

В Хостинском районе также пройдут работы, которые повлекут за собой отключения электроэнергии на улицах Абовяна, Искры, Калиновая, Шоссейная и Сухумское шоссе и переулок Володарского. Также будут обесточены садовые товарищества «Персик», «Цикламен» и «Дальний Кочан».

В Центральном районе заранее озаботиться наличием батареек для фонариков и подзарядкой гаджетов следует жителям улиц Виноградная, Донская, Альпийская, Невская и Докучаева.