Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 15:27

Умер заслуженный работник здравоохранения Адыгеи Довлетбий Шишхов

Челюстно-лицевому хирургу было 75 лет
Оксана КАДОЧНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Довлетбий Шишхов скончался на 76 году жизни. Фото:

Довлетбий Шишхов скончался на 76 году жизни. Фото:

После продолжительной болезни умер заслуженный работник здравоохранения Адыгеи, челюстно-лицевой хирург Довлетбий Шишхов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской клинической больницы.

- Довлетбий Шишхов внес большой вклад в развитие здравоохранения Адыгеи, оказывал высококвалифицированную помощь самым сложным, тяжелым пациентам. Человек, не упускавший в своей работе никаких мелочей и деталей, был порядочным, ответственным наставником, интеллигентным, отзывчивым человеком, - отметили в медицинском учреждении.

Стаж работы Довлетбия Пшимафовича составляет более 50 лет. После окончания Кубанского медицинского института, Шишхов работал в Адыгее. С 2008 по 2017 год был заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии республиканской клинической больницы. С 2018 года работал челюстно-лицевым хирургом в родном отделении.