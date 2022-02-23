В Сочи открыли памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову

В День защитника Отечества в Адлерском районе Сочи открыли памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в День защитника Отечества открыли памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову. Бюст легендарного командующего ВДВ установлен на аллее Славы в адлерском парке Победы.

— Имя генерала и военачальника Василия Маргелова - одно из самых уважаемых в России. Почти четверть века лет он командовал Воздушно-десантными войсками страны. Более двух с половиной тысяч жителей Сочи служили в этом элитном подразделении, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На центральной площади парка Победы после открытия бюста прошли показательные выступления группы антитеррора, которые продемонстрировали элементы рукопашного боя с оружием с элементами рукопашного боя с оружием.

Герой Советского Союза Василий Маргелов участвовал в Финской войне и воевал в Великой Отечественной. Главные традиции десантников зародились и укрепились как раз при нем. Даже неотъемлемый атрибут каждого десантника - голубой берет - появился с подачи Василия Маргелова. До этого десантники носили малиновые береты.