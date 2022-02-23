"Стрижи" показали фигуры высшего пилотажа в небе Адыгеи. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее на базе учебной авиачасти в поселке Родниковом 23 февраля отметили 80-летие 761-го учебного авиационного полка. В честь этого события авиационная пилотажная группа «Стрижи» устроила авиашоу в небе над Майкопом. Четыре истребителя МиГ-29 продемонстрировали комплекс фигур высшего пилотажа: петлю Нестерова, косую петлю, бочку и другие.

- Летная школа полка имеет высочайшую репутацию. За эти годы здесь получили отличную выучку и профессиональную подготовку тысячи летчиков-истребителей для авиации и войск ПВО и ВВС. Символично, что день рождения 761-го учебного авиационного полка мы отмечаем в День защитника Отечества, - присоединился к поздравлениям глава Майкопа Геннадий Митрофанов.

Вход на аэродром Ханская, где проходило авиашоу, был свободным. Мастерство летчиков-асов поразило зрителей. Выступление пилотажной группы закончилось эффектным роспуском самолетов «тюльпаном».