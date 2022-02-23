В Краснодаре обнаружена новая незаконная свалка

Жители спального микрорайона Краснодара обнаружили незаконную свалку. Фото: скриншот видео

В Краснодаре жители микрорайона Гидростроителей обнаружили гигантскую незаконную свалку. Пока не известно, кто устроил полигон для строительных отходов в полях за жилыми домами комплекса «Трилогия». В пресс-службе администрации краевого центра заявили, что установят лиц, причастных к загрязнению природы.

- Специалисты администрации Карасунского округа проверят этот участок, после чего установят собственника и обяжут его убрать мусор, - уточнили в мэрии Краснодара.

К работе будут подключены и сотрудники региональной структуры Росприроднадзора. Специалисты установят степень загрязнения почвы отходами и оценят ущерб, нанесенный окружающей среде.